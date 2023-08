Comparte

Nuevamente hubo gritos al interior de la casa de Gran Hermano y esta vez, fueron protagonizados por Jennifer Galvarini más conocida como “La Pincoya” y Sebastián Ramírez.

Todo comenzó cuando la participante encaró a su compañero, ya que habría hablado a sus espaldas y le dijo “Igual hablas de mí. Ese día de la nominación, si yo me tengo que ir a mocha con estas tipas, lo haré. Pero a mí no me digas que no le digo cosas a la gente”.

Tras ello, “Tatan” le contestó que no le gustaba que le sacara cosas pasadas y que ella estaba jugando sola, que a él no le podía mentir.

“Acá la tiras en la pieza, pero cuando estás con otras personas te haces la chistosa, y eso no me gusta de usted y se lo digo en su cara. Por doble estándar”, parte de las palabras de Ramírez.

“A mí no me la vas a hacer, maricón”, le gritó la oriunda de Chiloé, a lo que él respondió “Mira como me tratas”.

Luego, en el capítulo de este domingo, se pudo ver que La Pincoya le explicó a Coni las razones de la discusión y le detalló que Sebastián habría hablado sobre Trini y después andaba ahí con ella.

“Este chico empezó a hablar mal de la Trinidad. Le dije, ‘oye, la Trinidad a todos nos ha regalado flores’ y ahí se picó. Pero se picó antes porque me pidió mi cena y no se la quise dar”, expuso la participante.

Luego, vio que estaba el Seba con la Trini en el comedor y aprovechó la instancia y le fue a decir todo.

“Estás hablando con la Trini. Te estaba pelando, no dijiste que ella usaba una estrategia, que nos regalaba flores, hueón maricón”, sostuvo Jennifir.

Por último, mostraron la cara de Trini sorprendida al escuchar lo que le decía La Pincoya.

“Cuando tú escuchas a alguien que está pelando a la otra persona, tienes que enfrentarlo. Lo hice y por eso me empezó a insultar y pelarme”, le dijo la chilota a la azafata.