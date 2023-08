Comparte

Este sábado en la Divina Comida participó como invitado el periodista Mauricio Jürgensen, quien habló sobre diferentes episodios de su vida personal y profesional.

En ese sentido, uno de los temas que profundizó fue su salida de Canal 13 en la época del Estallido Social.

Recordemos que, el comunicador fue duramente criticado por su labor durante las manifestaciones y tras ello, no ha regresado a la televisión.

En primera instancia, habló sobre su llegada a Canal 13 y sostuvo que “yo entré el 2018 como invitado para ser parte de un panel, al principio de música, después se sumaron otras cosas. Ese año fue bien intenso”.

En ese sentido, comentó que cuando se está expuesto en los medios, especialmente en la televisión, siempre los periodistas son tildados de “momio, el facho y el zurdo” y que para el 18 de octubre, todo se exacerbó aún más.

Respecto a su labor, aseguró que “yo siempre condené violencia, había una cara fea de esto, pero hay cosas que son importantes y había que conversar, analizar y que son importantes hasta el día de hoy”.

Asimismo, agregó “eso era suficiente para ser catalogado como un extremista que estaba avivando la cueca de los incendios, lo que no era real”.

En la misma línea, explicó las razones de su salida “estaba haciendo un periodismo, guste o no, yo no estaba defendiendo la bandera de nadie, pero sentí que no estaba en el lugar indicado y renuncié”.