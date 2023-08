Comparte

En un nuevo episodio de «Es la Hora de tu Podcast«, se contó con la presencia de Pamela Díaz, animadora que repasó algunas anécdotas que ha experimentado en su programa «Sin Editar».

Así, la comunicadora reveló que una mujer que invitó al programa, no aceptó ir porque no había dinero de por medio.

«Me pasó una vez que me dijo ‘¿cuánto pagas?’ y la Verito le dice que no hay plata, entonces dice ‘veamos más adelante. Ok, no va más«, inició señalando la ahora expareja de Jean-Philippe Cretton.

«Luego la reviento…»

Ante esta revelación, los conductores le pidieron el nombre de esta persona, pero Díaz se negó a entregarlo, de momento.

«No lo voy a decir, se lo tengo que decir en su cara primero, luego la reviento, para que sea justo«, afirmó la ex CHV.

Sin embargo, de igual manera se animó a entregar algunos detalles: «Es una mujer y está haciendo un podcast«, afirmó.

