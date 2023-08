Comparte

Emoción fue lo que demostró el comentarista deportivo Mauricio Israel, luego de que hablara sobre su hija en el último episodio de «Sígueme y te Sigo».

La situación se dio en medio de que se refirieran a la compleja situación que estaría enfrentando Mario Velasco, quien fue a dejar a su hija a Miami, Estados Unidos, ya que ahora vivirá allí con su madre, Carolina Mestrovic.

En este sentido, Israel partió reflexionando: «Para Mario tiene que ser tremendamente difícil (separarse de su hija)«, repasó, añadiendo que el comunicador ha podido tener una buena relación con la mamá.

«Igual la extraño harto…»

Tras esto, la emoción lo invadió tras aludir a la propia situación que él experimenta: «Y si él tiene ese dolor… yo empatizo con esa pena, porque bueno… a mí me gustaría que me pasara algo parecido, pero eso no va a ocurrir«.

«Sí, (me emocioné). Es que si tú ves a mi hija, es un cloncito mío. Entonces… igual la extraño harto«, manifestó afectado.

Sin embargo, su relato no continuó. Esto, debido a que Israel le señaló al conductor Francisco Kaminski que prefería no hablar más de su tema personal, por lo que continuaron hablando de Mario Velasco.