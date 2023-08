Comparte

Lisandra Silva es muy activa a través de las redes sociales y acostumbra a interactuar bastante con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que compartió en su Instagram una caja de preguntas para responder a las dudas de los cibernautas.

Una de las preguntas que recibió fue sobre la relación que tiene con Aylén Milla, esto teniendo en cuenta que en el pasado tuvieron algunos conflictos, ya que ambas estuvieron con Marco Ferri.

“¿Todavía guardas resentimiento con Aylén?¿Le mandas buenas vibras por lo de su cáncer?”, le consultó un cibernautas.

Frente a ello, contestó lo siguiente: “Cero resentimiento, nunca fui su enemiga, le he escrito por todos lados pero no me pesca”.

Por último, Lisandra escribió “le mando las mejores vibras. Somos luz”.