Lisandra Silva es muy activa a través de las redes sociales y acostumbra a interactuar bastante con sus seguidores y hoy, recordó su pasado con Leandro Penna.

Esta vez no fue la excepción, puesto que compartió una caja de preguntas en su Instagram y contestó las dudas de los cibernautas.

En ese sentido, luego de varios años, tomó la decisión de aclarar lo que sucedió entre ella y Leandro Penna.

Recordemos que, ambos formaron una linda relación en el reality “Doble Tentación” de Mega y después de un tiempo, sin explicar nada, dejaron de mostrarse juntos en las redes sociales, dando a entender que todo había llegado a su fin.

Todo ello, ya que un usuario le escribió “siempre te hicieron ver como la culpable de tu ruptura con Leandro, pero cuando las cosas no se dan”.

Posteriormente, la influencer aclaró lo que pasó en ese entonces y sostuvo que “ya han pasado más de cinco años, así que no tengo problema con decirlo. La verdad es que Leandro seguía viéndose con Tali (Talita Politta), ocho meses antes de separarnos. Ella también tenía novio”.

“Fue él mismo quien me lo confesó y me mandó una foto de ella para que la viera, porque yo no tenía idea. Yo estaba en Miami cuando me lo dijo. No fue hasta tres meses después que fui a buscar mis cosas, las tenía en cajones de plástico”, agregó.

Por último, sentenció “esa es la verdad. Igualmente, me hizo un gran favor. Dios lo bendiga por siempre”.

Es necesario recordar que, actualmente la cubana está comprometida con Raúl Peralta, con quien ya tiene dos hijos pequeños, Noah y Leiah.

