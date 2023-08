Comparte

El pasado 31 de julio se desarrolló un fatal accidente vehicular en la ciudad de Punta Arenas, donde fallecieron seis personas.

Entre los involucrados había tres influencers: María Ignacia Celedón (MaruRockets), Ignacio Carrasco (DimeNacho) y Shin Yang (Shinipan), donde la primera lamentablemente falleció.

Ahora, a más de una semana del accidente, la creadora de contenido Shin Yang volvió a las redes sociales y realizó un live desde la clínica.

«Ya pasó lo peor»

«Estoy mejor, estable. No sabía que se había hecho tan mediático, de hecho, me iban a sacar de la UCI pero al final no pasó«, inició comentando.

Luego continuó: «No se preocupen por mi, ya pasó lo peor en cuanto a mi situación. Gracias a todos por sus buenos deseos, todo eso funcionó«.

En la misma línea, la animadora señaló que se mantiene con sondas. «Me están sacando el líquido que tengo en los pulmones y el estómago, todavía no sé cuando voy a volver a Santiago«, explicó.

Aquí puedes revisar la transmisión completa: