Eliana Albasetti hace unos años participó en varios programas de televisión, entre ellos el icónico reality show “Amor Ciego” y el espacio de competencia “Calle 7”.

Si bien ya ha pasado mucho tiempo de ello, la argentina confesó que aún sufre las consecuencias de su exposición.

Todo ello, porque no la consideran ni la llaman para los trabajos de su profesión, que es la actuación.

“No me llaman para teleseries. Antes hacía casting, mandaba curriculum, pero ahora chao, por algo será”, le reveló a Publimetro.

“Yo creo que es un tema, como estuve en realities, acá en Chile se da que, aunque estudies, tengas la carrera, como que te ponen en una casilla y no puedes cambiar”, agregó.

En ese sentido, Albasetti comentó que aquí en Chile encasillan a las personas “es muy loco, se da mucho en Chile. Quizás en otros países no. No sé a qué se debe, pero es como que haces una cosa así y lo tienes que hacer toda tu vida, te encasillan y no puedes salir de ahí. Es muy loco, es como para analizar”.

Por último, la trasandina aprovechó el espacio para hacer un llamado a que se dejen de lado los estereotipos.

“No encasillen a la gente, que obviamente la gente cambia a lo largo de los años, puede hacer otras cosas y los gustos también te cambian”.

Asimismo, aseguró que no volvería a participar en un reality, puesto que está en otra etapa de su vida.

“Ya estoy grande y uno tiene otros intereses, ahora estoy casada con dos hijos, una fundación, a cargo de 32 animales”, cerró.