Un más que incómodo momento tuvo que vivir la periodista Claudia Salas, según mostró en su cuenta de Instagram este lunes.

A la comunicadora le enviaron insólitos regalos directamente a su departamento, pero no por parte un amigo o un familiar, sino que de un acosador.

Según relató Salas, dijo que «a mí me han acosado muchas veces, ya lo sabemos, sobre todo hay un caso más grave que esta en fiscalía». Pero esta vez, fue la primera en que se consiguieron su teléfono y hasta la dirección de donde vive.

De acuerdo a lo que relató, le enviaron rosas rojas, chocolates, vino, una pulsera y hasta comida para su gato.

Lo más tenebroso es que también le enviaron un celular para contactarse con el supuesto «admirador» para «que me comunique con esa persona».

También, según dijo, recibió «una carta con perfume y que dice que hay regalos para mi sobrino. Claramente estoy compartiendo mucho en redes sociales, y eso que estoy compartiendo menos que nunca y casi todo lo subo a mejores amigos».

«Quiero que sepan esto, mandarle un celular a una persona que no conocen, un poema, es acoso igual. No se ve lindo porque hayan rosas. No me las voy a guardar, no me voy a guardar nada de esto», sentenció.