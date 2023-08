Comparte

Inesperada fue la renuncia de Sebastián Ramírez el reality Gran Hermano el pasado fin de semana, el cual se dio luego de una nueva pelea con Constanza, quien era su pareja en el encierro de CHV.

Frente a la decisión que tomó, el exchico reality fue entrevistado en CHV, donde uno de los temas obligados fue su relación con Coni, la cual tuvo momentos románticos y muchos agraces.

“La Coni fue muy importante para mí adentro, yo igual la ubicaba afuera pero adentro nos conocimos de verdad. La echo de menos, la quiero mucho, si discutimos pero no eran peleas, eran discusiones, no muy tranquilas pero un poquito pesadas, pero al final nos queríamos con la Coni, siempre nos quisimos”, manifestó de inicio, en conversación con Diana Bolocco y Julio César Rodríguez.

Luego lanzó una frase que no pasó inadvertida: «Éramos intensos, no éramos tóxicos», aseguró.

«No nos confudamos, no fue tóxico, fue intenso. Fuimos muy intensos los dos y yo creo que ahí topamos un poco. Yo creo que tóxico es cuando estás peleando todo el día, no todo el día estábamos… Nos reíamos todo el día, leseábamos, no se confundan con eso«, sostuvo luego.

Los relatos de Constanza

Recordemos que Constanza compartió duros relatos una vez que Sebastián se fue, motivo por lo cual incluso el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género anunció que iniciaría un oficio por la situación que estaría viviendo la participante de Gran Hermano.

«Yo me venía pa acá afuera, y él me seguía y me hablaba fuerte (…) yo me iba a duchar, y él me encerraba, yo desnuda. Eso se ve muy fuerte afuera», fue parte de lo que relató la concursante hace unos días, tras la salida de Ramírez.