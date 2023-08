Comparte

Sebastián Ramírez y Cristóbal Álvarez se robaron toda la atención en las redes sociales luego de enviarse un par de indirectas.

Todo ello, comenzó luego de que el streamer en medio de una transmisión arremetiera sin filtro en contra de “Tatán”, con quien compartió encierro en Doble Tentación.

En primera instancia, comentó lo siguiente: “¿Qué sería de él si no fuera por los realities? No lo sabemos. Es un buen personaje de reality, pero no es una buena persona. Es un canalla. Ojalá que ese primer sueldo vaya directo a su hija”.

En la misma línea, habló sobre los ingresos que recibiría el chico reality “algo de plata debe tener. Capaz se compró dos departamentos, uno lo arrienda y con eso subsiste a base de sándwiches de potito y cerveza”.

“Tatán Ramírez es un canalla, no le importa nada en la vida, es un basural de persona. Es un personaje perfecto para dejar la cagá”, sentenció.

Tras ello, recordó que Ramírez contactó a su expareja creyendo que había terminado y le ofreció consolarla.

“Este hueón la llama y le dice: oye Angelita, cómo has estado, cuándo nos juntamos, oye supe que el principito te había pegado, una lastima. Vamos a tomar algo pero por favor invítame tú que no tengo dinero”, contó.

“Ahí yo dije este tipo es una basura. Se hace el defensor de las minas, pero las trata re mal cada vez”, agregó.

Finalmente, no se guardó nada y aseguró que “vivir con él es un desastre, huele a caca y está todo el día hediondo a pata”.

Cabe mencionar que, el registro audiovisual de sus declaraciones se hicieron virales en las redes sociales, por lo que al parecer Sebastián las vió, ya que lanzó algunas indirectas en sus redes sociales.

Primero compartió una historia en su Instagram con el siguiente mensaje: “Pa vo pavo! Que te caga tu mina! deja el nintendo que te pone más weon de lo que eres”.

Luego, continúo y escribió “te gusta agarrar más el mouse que ponerla, por eso te cagan”.

Si bien Ramírez no especificó para quienes eran sus palabras, los cibernautas aseguran que sus indirectas serían para Álvarez.

Revisa las palabras de Cristóbal Álvarez y Sebastián Ramírez