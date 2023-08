Comparte

En el marco de la jornada de trabajo «Seguridad pública en comunas rurales», el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, recordó que «el rol de la policía es intransferible».

«Yo no puedo decir si tenemos la capacidad o no para estar en todas partes, porque eso es difícil. Pero la realidad es que no hay carabineros para estar en todas partes, y por eso tenemos que generar estas alianzas, estas estrategias, porque tampoco un estado policía es lo ideal», declaró.

«La seguridad no se soluciona con más policías, se soluciona con una política de seguridad, que es lo que está trabajando este Gobierno con un trabajo interagencial, que es el que propicia este tipo de actividades, con la incorporación de tecnologías, con la incorporación del mundo académico, con la incorporación del mundo civil», resaltó Yáñez.

«Yo creo que la seguridad municipal llegó para quedarse. Son coayudas en materia de seguridad pública. Pero el rol de la policía es intransferible. Este es un trabajo que es colaborativo donde nosotros entendemos que no podemos poner en riesgo a los funcionarios municipales», sentenció.

De todas formas, el general director Ricardo Yáñez valoró la instancia, asegurando que «este tipo de encuentros nos permiten consolidar una estrategia tan importante como la creación del Departamento OS14″.

Lo anterior, a su juicio, «No sólo promueve la coordinación con los municipios en materia de seguridad a nivel nacional, sino que también está generando un producto que se hace tangible gracias al desarrollo de diferentes modalidades de trabajo conjuntas. Un grupo de iniciativas que van en beneficio directo de la seguridad de toda la comunidad».