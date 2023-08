Comparte

Luego de casi una semana fuera de Gran Hermano, Viviana Acevedo sigue dando de que hablar.

Recientemente, la exparticipante asistió al programa “Algo que decir” y conversó con Rodrigo Gallina y Joaquín Méndez sobre su paso por “la casa más famosa del mundo”.

Asimismo, también habló sobre lo que ha visto ahora que está afuera y se refirió a las declaraciones de Francisca Maira, con quien tuvo una amistad y un incipiente romance en el encierro.

“He visto varias cosas de Fran también, he visto algunas cosas de la Fran que no me han gustado”, comentó en primera instancia.

En ese sentido, aseguró que algunas cosas le habrían molestado mucho, puesto que dijo cosas cuando aún estaba en el reality.

“Cuando salga, si es que se acerca, vamos a conversar y todo. Yo adentro la consideraba una amiga, la considero una amiga todavía”, sostuvo.

Tras ello, el argentino puso sobre la mesa un comentario que leyó en las redes sociales, el cual decía que Fran la habría utilizado, mientras que Coni si la quería de verdad.

Frente a ello, contó que muchas veces la influencer le decía algunas cosas y después, cuando hablaba con otras personas cambiaba su versión.

Luego, llegaron al tema de Lucas Crespo y Fran, puesto que una de sus conversaciones, ella le dijo que con Vivi solo eran amigas y que hasta le daría “asco”.

“Me dio mucha mucha rabia. Ella estaba hablando con Lucas, al principio pensé que no era yo”, dijo en primer momento.

Posteriormente, comentó que cuando Fran dijo “no me atraen las locas”, pensó que se refería a Constanza, sin embargo, hablaba de ella, puesto que después agregó ‘no, yo conversé con ella, que la quiero como amiga y todo.

Si bien la exconcursante de Gran Hermano se vio molesta con lo que habría visto luego de su eliminación, recalcó que sigue considerando a la creadora de contenidos como una amiga.