Comparte

Francisco Saavedra habló sobre la posibilidad de agrandar su familia con otro hijo, opción que “me encantaría”, porque “me gusta la familia grande”.

El animador fue el último invitado al programa de YouTube “Sin Editar”, de Pamela Díaz, en donde fue consultado si le gustaría tener más hijos.

“Yo quiero que la familia crezca, me encantaría (tener otro hijo más). A mí me gusta la familia grande. Me gusta que los niños tengan hermanos”, indicó.

Pancho Saavedra también comentó la experiencia que vive con la llegada de su hija, indicando que “ha sido maravilloso, un mundo que siempre había imaginado. No hay nada más importante en la vida, ni un proyecto laboral, más que tu hija”.

Respecto a la opción de agrandar la familia, señaló que no es algo en lo que estén enfocados de momento. “Vamos viendo cómo se van dando las cosas”. Eso sí, eso se podría ver “después de Viña”.