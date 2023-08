Este miércoles 16 de agosto se conmemora un año más del fallecimiento de Elvis Presley, el «Rey del Rock and Roll», a 46 años de su deceso en uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

Elvis Aaron Presley, falleció un día como hoy en 1977, en una vida que se opacó tras el exceso de drogas y alcohol tras llegar a ser el cantante más ovacionado en Estados Unidos.

El 8 de enero de 1935 en Misisipi, Estados Unidos, nació Elvis, quien comenzó sus primeras incursiones en la música en el año 1953.

Fue en el año 1956 cuando el denominado «Rey del Rock» saltó a la fama cuando lanzó su primera canción titulada «Heartbreak Hotel«, llegando a liderar los rankings más importantes.

Posteriormente, cuando alcanzó gran fama mundial, Presley ganó diversos reconocimientos, tales como: 3 premios Grammy y ser el solista que más vendió en la historia de la música en ese tiempo.

Today we honor the life and legacy of Elvis Presley on the 46th Anniversary of his passing. pic.twitter.com/f5EZxZSrS3