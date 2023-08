Comparte

Hace unos días se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación en Gran Hermano, donde Trinidad fue la participante que dejó el encierro, con un 94% de las preferencias.

Y como es habitual, al día siguiente el panel y los animadores la entrevistaron, situación que causó ruido en las redes, debido a lo ‘tibio’ que fue el panel de expertos, al no consultarles de lleno sobre sus problemas con Constanza y Pincoya, así como temas más polémicos.

Una de las más críticas fue Kel Calderón, una de las seguidoras del reality, que además plasmó su rabia contra Julio César Rodríguez.

«Quedé plop con como se burla JC»

Esto, luego de que el periodista de la señal y conductor de Gran Hermano, lanzara un ‘desafortunado’ comentario: «Chao Twitter, que les vaya bien. Seguimos«.

El mensaje fue visto como una ofensa por varios de los cibernautas, entre ellos, la hija de Raquel Argandoña, quien arremetió contra el comunicador.

«Quede plop con como se burla JC de la gente que comentar el reality por Twitter… al menos yo no habia visto eso antes… pa q seguirlo viendo cabros?«, expresó en un tweet que borró al poco rato.

Sin embargo, en otro mensaje, volvió a criticar sus dichos: «Cachen que una cosa es que no entrevisten realmente a los eliminados, pero que el animador se burle de los que nos damos la lata de comentarle el programa por Twitter fue mucho para mí. ¿Cuándo parte el del 13?».

Cachen q una cosa es que no entrevisten realmente a los eliminados pero que el animador se burle de los que nos damos la lata de comentarle el programa por twitter fue mucho para mi ¿cuándo parte el del 13? — Raquel Calderón (@K3LCALDERON) August 15, 2023

La respuesta de JC Rodríguez

Ahora, fue el propio conductor de «Contigo en la Mañana» quien utilizó sus redes sociales para responderle a la influencer, con una publicación en Instagram.

«Estimada @k3lcalderon te doy una respuesta pública, pese a que tengo tu número móvil, debido a que tus comentarios han sido públicos y muy replicados por los medios que no paran de llamarme«, inició comentando en la publicación, donde compartió pantallazos de múltiples noticias donde hablaban de las palabras de Kel hacia él.

Luego continuó: «Te hablo por mi cuenta de IG porque no tengo y nunca he tenido Twitter.

El otro día dije “Chao a Twitter, que les vaya bien, seguimos” y solo eso parece que bastó para que lo interpretaras como una burla a la gente».

«Te quería aclarar que nunca me burlaría de la gente que conversa en un formato que ni siquiera tengo. Entiendo que hay grupos muy activos, algunos favorables y otros contrarios a los jugadores de Gran Hermano y se encienden las pasiones!».

«Nunca llamaría a cancelarte»

Tras esto, sostuvo que sus palabras se dieron porque entendieron que «estaban muy activos y por eso me despedí de ellos de esa forma«.

«Te concedo que mi tono provocador te puede llevar a una interpretación diferente. Pero siempre con el ánimo de jugar, pasarlo bien y contraponer visiones», añadió luego.

Por último, expresó: «Solo algo, Kel, me preocupa: Tu llamado a no ver mas el programa, a la cancelación del otro! Yo podría disentir de ti o no compartir una frase o disgustarme por una opinión tuya, pero nunca, nunca, nunca llamaría a cancelarte o a dejar de seguirte o a no ver tu contenido. Además, entendiendo que es tu trabajo.»

