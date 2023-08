Comparte

Coté López es muy activa a través de sus redes sociales y acostumbra a compartir su día a día con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que la empresaria mostró en su Instagram que tuvo un pequeño accidente, el cual la obligó a ir a ver un doctor de manera urgente.

Todo ello, porque con el afán de asegurarse los aros en su oreja, apretó uno muy fuerte y se incrustó en su piel.

Según sus palabras, esto le habría causado un dolor «insoportable» y hasta le sacó lágrimas.

Asimismo, comentó que intentó sacárselo de varias maneras, pero ninguna daba resultados.

De hecho, su esposo, Luis Jiménez, quería intentar ayudarla con una tijera, puesto que la veía muy afligida.

Finalmente, debió llamar a su doctora de confianza para que pudiese hacerle el retiro de la joyería con anestesia y así, calmar su dolor.

“El hoyo quedó bien… gracias por la preocupación”, bromeó en su perfil la influencer.

Minutos más tarde, compartió el registro de cuando la especialista le estaba quitando el aro y escribió “Doctor: ‘no vas a poder tomar’, Yo: déjemelo ahí no más!! si no me duele tanto”.

Revisa los registros de Coté López