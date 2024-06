Comparte

En los últimos días, la relación entre Mariela Sotomayor y Faloon Larraguibel ha sido más tensa que nunca.

El reality “Ganar o Servir” evidenció nuevamente esta situación en su episodio más reciente, donde las participantes protagonizaron una acalorada discusión antes del tradicional cara a cara.

Todo comenzó cuando Mariela Sotomayor tomó la palabra y dirigió críticas directas a su compañera.

“Has tomado un rol muy confrontacional y a veces sin justificación. Hay diferentes maneras de ser señor, de pedir las cosas, muchas veces te escudas en discusiones para levantar la voz sin razón y tratar mal a las personas”, le espetó sin pelos en la lengua a la ex “Yingo”.

La respuesta de Faloon no se hizo esperar. “Eres mentirosa, eres capaz de mentir frente a cualquier persona, y lo has demostrado. Yo no te he tratado mal, estoy simplemente haciendo valer el rol de Señora”, replicó con contundencia.

La tensa discusión de Mariela Sotomayor y Faloon Larraguibel

La situación se volvió aún más intensa cuando Mariela Sotomayor señaló que no votaría por Faloon debido a su lesión. Sin embargo, insistió en que la ex Zona Latina no trataba adecuadamente a sus Sirvientes.

“No son tus esclavos, no merecen menos respeto que tú. Has faltado el respeto a tus compañeros sirvientes y todos nos dimos cuenta”, enfatizó, mientras Faloon continuaba llamándola mentirosa.

“Eres una mujer histérica que no para de gritar. Lo único que haces es buscar a Oriana para pelear con ella y poder figurar de alguna manera, y te han comido con zapatos. ¡Y así te van a seguir comiendo!”, sentenció Mariela, dejando claro su punto de vista.