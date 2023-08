Comparte

De alta tensión fue el momento que se experimentó el pasado martes en el reality Gran Hermano, luego de que Constanza arremetiera contra Rubén y Hans.

La situación se dio luego de que Raimundo discutiera con Rubén respecto al altercado que hubo con Mónica días anteriores, luego de que este realizara un «muro» con almohadas.

Y fue en medio de esta discusión cuando Constanza Capelli se involucró, para entregar más detalles de lo ocurrido, compartiendo además una inesperada revelación sexual.

Fue así como aclaró si ocurrió algo más que besos con Sebastián, exparticipante que renunció al encierro y mantuvo una relación amorosa con Coni.

«No tuve sexo con Sebastián delante de la Moni. Es una lata que tenga que estar aclarándolo, que se digan cosas de al lado, porque no es así. No tuve sexo delante de Moni, lo dejo en claro«, recalcó la concursante.

