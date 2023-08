Comparte

Sin duda Los 80’ ha sido una de las teleseries más significativas para Canal 13 y de hecho, actualmente la están remitiendo por la señal en su horario prime.

Ayer, repasaron una de las escenas más fuertes, la cual es protagonizada por la actriz Loreto Aravena, ya que se le puede ver interpretando a Claudia, la hija mayor de Los Herrera, cuando fue torturada en la época del Golpe de Estado.

Aravena recordó lo que fue para ella grabar ese momento en sus redes sociales, y comentó todo lo que sintió.

“De las escenas más desagarradoras que me ha tocado interpretar”, comenzó diciendo.

Tras ello, sostuvo “recuerdo que cuando hice esta escena, en cuanto me amarraron a la silla, me puse a llorar, entonces Boris Quercia, el director, me dijo trata de dosificar que estaremos todo el día en esta pura escena y vas a tener que llorar varias veces”.

“Es lo que debe hacer una actriz, ir dosificando para guardar lágrimas para los planos más cerrados. Pero yo no podía contenerme”, agregó.

Luego, se refirió al contexto nacional de esa época “por primera vez entendí la historia de mi país”.

“Por primera vez asimilé que no estaba solo interpretando una ficción, por primera vez entendí realmente todo lo que había escuchado por años y fue estremecedor y escalofriante y tan doloroso que cada lágrima fue real por que me puse en la piel de Claudia y de tantas otras y otros”, terminó explicando.