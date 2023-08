Comparte

En medio de todas las complicaciones por las inundaciones en la zona centro-sur del país, un adulto mayor le dio un momento de alegría al Contigo en la mañana con su inesperada respuesta.

Todo ello, cuando la periodista Daniela Muñoz estaba reporteando en Talca, región del Maule, ya que en ese momento se acercó a un caballero que iba con unas botas de agua por las calles.

“¿Cómo está usted?”, le preguntó la comunicadora en primera instancia.

Frente a ello, él contestó “por dentro seco, sequito por dentro”, mientras afirmaba con sus manos unas bolsas.

Luego, le preguntó para dónde iba con esas cosas y fue aquí, cuando todo se convirtió en risas.

“A ver mi nietos que están allá, no estaban preparados los hue…”, respondió sin filtro el hombre.

Posteriormente, la reportera le ofreció acompañarlo a ver a sus nietos y él le dijo “no solito mejor, mal acompañado no”.

“¿Cómo que mal acompañado? No me trate así…”, le comentó la comunicadora.

“Si yo me caigo, usted no me va a salvar”, le explicó el adulto mayor.

Finalmente, la cámara mostró como el abuelo se alejaba por la calle inundada para ir a ayudar a sus nietos.