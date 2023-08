Comparte

Este viernes Karol Lucero participará como invitado en el programa Podemos Hablar y hablará sobre diferentes episodios de su vida.

En ese sentido, abordará todo lo que pasó luego de su “masiva funa” en pleno estallido social y todas las consecuencias que le dejó.

Al respecto, aseguró que muchas marcas y campañas publicitarias tomaron la decisión de dejarlo al margen, puesto que su imagen manchada no les servía.

Sin embargo, ahora después de 4 años comentó que muchas veces lo paran cuando va caminando y le piden fotografías o saludos. De hecho, sostuvo que algunos se disculpan por haberlo tratado mal.

Tras ello, dijo que todo este tiempo ha estado sin trabajo, por lo que se ha tenido que solventar con sus ahorros y las inversiones que tiene.

“Yo llevo cuatro años sin trabajar, pero siempre fui muy precavido, ahorré, invertí. Si no me hubiera preparado, no sé cómo estaría hoy en día enfrentado las cosas”, detalló.

Luego, recordó que este complicado momento hasta repercutió en algunos proyectos internacionales que tenía, especialmente uno en México.

“En el 2019, estuve a punto de firmar un contrato muy importante en México, y cuando me siento con uno de los ejecutivos, me dice, ¿por qué la gente en redes te dicen violador? No sabía qué decirle. Nunca más me llamaron”, recordó.

Finalmente, se refirió a su relación con la Teletón, puesto que luego de todo lo que pasó no lo llamaron a ser parte del show ni de la campaña de recaudación de fondos, teniendo en cuenta que años posteriores él siempre había estado presente.

“Tuve una reunión con la producción de la Teletón del 2019, esta es la palabra que usaron: ‘no nos sirve que estés este año con nosotros’. Ahí entendí que es de todos, mientras no te funen. En 2018 estaba presentando artistas en el Estadio Nacional, en el 2019 desaparecí. La Teletón es cuando les sirves”, remató.