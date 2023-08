Comparte

En una nueva entrega de En sus marcas, Matías Fuenzalida recibió a una gran deportista nacional. Hablamos de Catalina Abuyeres, quien es seleccionada de basquetbol y, además, compite en la categoría 3×3 a nivel internacional.

“Es muy desgastador. En el 5×5 hay más rotaciones, entran cinco, pueden salir las cinco, hacer cambios. En el 3×3 solamente es un partido de 10 minutos en un aro, en menos de la mitad de cancha y se juega solo con tres jugadoras. La cuarta es la rotación en un tiempo muerto o cuando una ya no pueda más”, señaló Abuyeres, deportista parte de la comunidad Converse All Star Chile, sobre las diferencias entre una categoría y otra.

“Al equipo al que me fui, que es de las Islas Canarias, en Tenerife, yo ya había estado ahí jugando por otro club y ya conocía al equipo, el entrenador también me ubicaba. Se dio que querían ascender y buscaron otras alternativas, pero como hay compañeras que las conocía, le hablaron de mí, el perfil calzó perfecto, me contactaron y fui. Cuando te vas al extranjero te haces profesional, acá no”, comentó sobre cómo se dio la llegada al Náutico de Tenerife, su nuevo club.

La seleccionada nacional de basket se dio tiempo de analizar cómo serán los Juegos Panamericanos Santiago 2023 para el baloncesto chileno. “Estamos esperando a ver que salgan los rivales del 5×5 y el 3×3, pero sabemos que quizás en el 3×3 no vienen algunas potencias, como Canadá. Para nosotros, que no venga Canadá, que son los actuales campeones, nos suma posibilidades de competir”, sentenció.

