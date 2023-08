Comparte

El perdón no existe en la vida de Raquel Argandoña, actual animadora de «Tal Cual», quien recientemente desclasificó una venganza que realizó en contra de una expareja infiel.

«Estuve dos meses con una persona que fue muy importante en mi vida», inició comentando la madre de Kel Calderón, para luego relatar que el sujeto «salía con una niña que trabajaba en la revista Cosas. Según él, ya había terminado con ella».

Tras esto, relató que un día intentó salir con él, pero este le dijo que tenía una reunión de trabajo, por lo que Raquel optó por salir a comer con una amiga a un restaurante.

Sin embargo, al llegar, vio un auto que le parecía familiar, el cual efectivamente era de su pareja, por lo que pidió una mesa privada para observar a los presentes.

Momentos más tarde encontró a su pareja cenando con esta chica, y con el fin de cometer su venganza, le dijo al camarero que ella pagaría la cuenta en donde su pareja le era infiel.

«El que me la hace, me la paga»

«La mina, digo la mina de pica’, había pedido pato a la naranja, pero con cerveza, qué flaitería», expresó Argandoña entre risas.

Al día siguiente, Argandoña le consultó sobre la supuesta reunión que tuvo, para luego encararlo: «eres muy flaite, ¿cómo me puedes cambiar por una mina un pato a la naranja con cerveza? No te extrañó que te pagaron la cuenta anoche, (se puso) rojo«.

Finalmente, relató que su venganza no terminó allí: «Se pilla antes a un mentiroso que a un ladrón. Me devolvió la plata, volví con él, pero igual salí con su íntimo amigo, y le hice lo mismo, así se hace. El que me la hace, me la paga, aunque me demore diez años», cerró.

Aquí puedes revisar el momento: