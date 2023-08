Comparte

No es un secreto que Constanza de Gran Hermano siente un gran amor por Bigote, la mascota que llegó hace unas semanas al encierro.

Y el día de ayer la propia Constanza confirmó que Bigote se iría con ella a Chile, una vez finalice el reality.

En conversación con Raimundo, Coni reveló que había hablado con producción de GH, relatando que le preguntó si podía hacerce cargo de él: ˝Sí, me lo puedo llevar«.

«Se va conmigo, el único tema es que no tengo casa, pero podría cambiarme. Por llevármelo a él soy capaz de cualquier cosa. Cambiarme a una casa, y siento que acá me va a ir bien, siento que puedo ganar esta hueá», repasó la joven.

Luego continuó: «Él me sigue a todas partes, imagínate que de un día para otro me deje de ver, no. Me lo voy a llevar«.

Jorge no está contento con la noticia

Sin embargo, la situación tendría algunas trabas en el camino. En especial de Jorge, el cual a principios de este mes hablaba con Skarleth sobre el destino de Bigote, y la joven le planteó que posiblemente se lo lleve Coni.

Esto generó una ácida réplica del modelo: «Lo que pasa es que la Coni muestra en pantalla que el perro es suyo. Lo entiendo y lo acepto, es como parte de su juego también«.

«Pero yo encuentro que igual fue como la contención de la Coni antes que llegara el Seba, ella necesitaba al perro«, afirmó. «El perro es de todos y que se vea en pantalla que el perro anda huea… con unos más que con otros… Pero no siento que esté celoso, para nada, me importa un huevo», añadió luego.

Por último, expresó: «Yo no tengo interés en quedarme con el perro, yo tengo mis perritas, si se lo puede quedar la Coni, bacán, pero no puede llevárselo, si el perro igual es contención de todo, es juguete de todos

Aquí puedes revisar la confirmación de Constanza: