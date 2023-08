Comparte

Sin duda la última fiesta en Gran Hermano tuvo varios hitos polémicos, como por ejemplo la cercanía entre Raimundo y Coni y la reacción de Skarleth al escuchar la canción de su expareja, Pailita.

Ahora, que la concursante está fuera del encierro, le consultaron por lo que sintió al escuchar el single “Cora Roto”, que habría sido inspirado en ella, y dijo lo siguiente:

“Al principio no la entendí, me traía recuerdos y no sabía por qué y después me di cuenta que era la canción que me había dedicado”.

Tras ello, aseguró que no habría sentido nada pero que “fue bonito como recordar la canción en su momento”.

Por último, es necesario recordar que la exconcursante de “la casa más famosa del mundo” tuvo una mediática relación con el intérprete de “Parcera”, la cual terminó de muy mala forma, según lo que expusieron ambos en las redes sociales.