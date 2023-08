Comparte

Continúan los problemas por la comida al interior de Gran Hermano y esta vez los protagonistas fueron Raimundo Cerda y Constanza Capelli.

Todo ello, cuando los participantes estaban organizándose para ver qué alimentos deberían comprar esta semana, esto teniendo en cuenta que deben limitarse al presupuesto.

En medio de la conversación, Coni dio a conocer que estaba cansada de la comida, puesto que siempre las mujeres de la casa tenían que comer lo que los hombres querían.

La discusión de Coni y Rai

“Siento que ya me he callado bastante con respecto a la comida. Tú no has estado aquí todo el tiempo, no significa que no tengas opinión, simplemente que no tienes la opinión del principio”, le dijo la concursante a su compañero.

Tras ello, la participante continuó reclamando y aseguró que durante todo el tiempo han comido “dieta de hombre”.

“A mí me tiene chata, enntonces yo al final hablo más fuerte, pero al final si te das cuenta hablo igual que Rubén, hablo igual que ustedes. Solamente que como yo soy mujer, hablo más fuerte y es como ‘oh, porque habla tan fuerte’. Porque hablo fuerte nomás”, agregó.

Frente a ello, Rai le contestó que quizás era el “ímpetu” que tenía para hablar y Coni le dijo que a Rubén no le dicen nada.

“Yo le dicho las hue… como son”, le dijo el concursante.

“Yo hablo cuando tengo que hablar y cuando siento que es justo, sino me quedo callada. Y siento que es justo que esta dieta ahora empiece a ser más justa para las mujeres”, respondió Coni.

Frente a ello, Rai comentó que lo más justo es que fuese un hombre y una mujer al supermercado, puesto que así podrán ver bien lo que compran.

Por último, la participante se dio cuenta que subió mucho el tono y se acercó a su compañero y amigo para darle un abrazo y disculparse.

“No quiero que me hables más así”, le respondió Raimundo mientras le aceptaba el gesto de cariño.