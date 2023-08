Comparte

Varios han sido los mensajes de Constanza Capelli en Gran Hermano hacia Sebastián Ramírez, exmiembro del encierro, con quien mantuvo una breve relación.

Fue a través de la transmisión en PlutoTV, donde los fanáticos se percataron del mensaje que envió Coni, el cual se contextualiza frente a los rumores de que el exchico reality reingrese a la ‘casa más famosa del mundo’.

En medio de una conversación en la cocina, cuando estaba Raimundo, Jorge, Pincoya, Fran y Coni, hablaron de los exjugadores y quién podría entrar en el repechaje.

Fue así como Raimundo preguntó si pensaban que iba a volver un exjugador «a la controversia», para luego continuar: «¿Quién fue así? El único con perso, así perso fue el Seba, pero, ¿quién más?«.

La reacción de Coni

Ante esto, Coni replicó: «No va entrar el Seba, paren de decir eso, no va a entrar, se fue por una razón, no va a volver«.

«Siendo justos, por último, si entra una persona, una persona que quiera estar acá y no una persona que renunció para irse«, añadió la joven.

Tras esto, miró directamente a una de las cámaras, con el fin de enviar un directo mensaje a Sebastián: « sí, te lo digo a ti porque renunciaste y te fuiste cagando (…) asúmelo, carga con eso«, expresó.

«Porque sino, porque si entras de nuevo sería como lo del Lucas, cuando te burlabas de él que era como ‘si, no, si, no‘ (…) Si entras, te la vas a tener que mamar», añadió.

Revisa aquí el momento: