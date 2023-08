Comparte

Este domingo se vivió una intensa jornada en Gran Hermano, puesto que dieron a conocer el nombre de la persona eliminada.

Como es de costumbre, los familiares de los participantes que están en peligro asisten al estudio e interactúan con los animadores, con el fin de brindarle su apoyo a los concursantes.

Una de las cosas que llamó la atención de los seguidores del reality fue que Fernando Altamirano, más conocido como Bambino, no estaba presente en el público, siendo que Alessia estaba nominada y podría haberse ido.

Recordemos que, cuando Bambino estaba en el encierro comenzó un intenso romance con la joven y se han mostrado bastante enamorados.

En ese sentido, Página 7 habló con el exchico reality le preguntaron por las razones de su inasistencia y él en primera instancia comentó que hay mucha gente mal intencionada y que le gusta hacerle daño a las personas.

Tras ello, explicó lo siguiente: “A veces hay que ser inteligente cuándo estar y cuándo no”.

Por último, le consultaron sobre su lazo con los padres de Alessia, puesto que se ha rumoreado que no se llevarían muy bien, y él dijo que de ambas parte se respetan mucho.

“Si es que me he acercado a ellos fuera del encierro, esa pregunta igual prefiero no ventilarla, porque siento que es un tema personal entre la familia, Alessia y yo”, cerró.