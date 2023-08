Comparte

Mauricio Israel el pasado lunes desclasificó una desconocida experiencia que vivió respecto a la jornada solidaria de la Teletón, cuando era parte de la campaña en una edición anterior.

Sus palabras surgen luego de que Karol Lucero acusara de una situación similar a la organización, acusando ser «marginado» del evento, tras las ola de funas que recibió el 2019.

Ahora, Israel en el programa «Sígueme y te Sigo», relató que le cerraron la puerta en la cara, vinculando además a Vivi Kreutzberger.

«Un año, yo estaba como uno de los rostros más importantes del canal (Mega), y me mandaron a la apertura y al cierre. Y no querían que no estuviera ni en la apertura ni en el cierre, por un tema personal«, inició comentando.

Continuando con sus palabras, relató que el canal para el que trabajaba le insistió en que asistiera al evento, donde sostuvo que allí «me comí como seis hamburguesas y no hice nada… No me pasaron micrófono. Lo único que hice fue presentar a Pedro Fernández«, relató.

«Después, cuando llegué al Estadio Nacional al cierre, no me dejaron entrar. Me sacaron (…) A pesar de que el canal pidió expresamente que yo estuviera y no estuve», añadió luego.

Su roce con Vivi Kreutzberger

Tras la insistencia de sus colegas, el comentarista reveló que hubo un tema con Vivi Kreutzberger, hija de ‘Don Francisco’.

«en la época en que la Vivi se había separado del Andi (su primer marido, Andrés Numhauser), con toda la historia del matrimonio«, relató de inicio.

Luego continuó: «El Andi es mi amigo y en ese minuto se produjo una situación en que para ella era incómodo que yo estuviera«.