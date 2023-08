Comparte

Un momento de furia fue el que protagonizó Mónica en Gran Hermano, participante que manifestó toda su molestia en contra de Rubén.

Esto, luego de que el exuniformado intentara vengarse de un acto de «Las Lulos», Constanza y Pincoya, quienes le lanzaron harina en su cuerpo.

Fue en este sentido que Rubén fue a la pieza de Constanza, con el fin de hacerle cosquillas, y Coni gritó, lo cual despertó a Mónica, quien dormía una siesta.

Tras el hecho, Mónica se paró y fue a la pieza de Rubén, en donde encaró al excarabinero: «¿Qué andabai hueveando en mi pieza? Se nota que andai hueveando. Se me salió el garabato«.

Ante esto, Rubén le explicó que «me tiraron un kilo de harina adentro del oído. No se enoje», pero su excusa no calmó la furia de Mónica.

«Encuéntrenme la razón a mí»

«¿Sabes qué pasa? Escúchame y encuéntrame la razón. En la noche pasa casi lo mismo. No me dejan dormir y ahora estoy descansando y se ponen a gritar. Es lo mismo que yo me pusiera gritar cuando ustedes descansan. No les gustaría», afirmó la participante más longeva del encierro.

Así, Rubén volvió a pedirle perdón a Mónica, quien respondió molesta: «Te disculpo, porque el que perdona es Dios».

Por otro lado, Hans le ofreció que durmiera en su cama, pero incluso esta oferta fue tomada mal por Mónica: «¿Y por qué me tengo que cambiar? Me tienen que respetar, encuéntrenme la razón a mí«.

Finalmente Rubén expresó: «Yo fui el culpable, perdóneme. No se va a volver a repetir. Discúlpeme, yo fui el desubicado«.