Tras la salida de Skarleth en Gran Hermano, la lista de participantes se ha reducido, por lo que ahora cada voto tiene aún más peso que antes.

Es en este sentido donde este martes se dio a conocer los denominados ‘votos legado’ de la ahora exconcursante, quien además compartió un mensaje para los integrantes de la «casa más famosa del mundo».

«Quiero decirles que los extraño mucho, pero salió el capullito, salió a volar, pero los espero acá afuera, con mucho amor. Les mando mucha fuerza», inició señalando Skarleth.

Luego le envió un directo mensaje a Jorge, participante con quien logró mayor amistad y cercanía en el encierro: «Lo quiero demasiado, gracias por abrir tu corazón conmigo. Gracias por protegerme tanto».

¿A quién le dejó su voto legado?

Tras compartir estas palabras, anunció para quien iría su voto legado, lo cual no fue muy sorpresivo, pues se los dejó a Jennifer ‘Pincoya’.

«No es nada personal, a pesar de todas las peleas y conflictos que tuvimos, siento que la quiero mucho, pero no voy a votar por mis amigos«, explicó la joven.

Luego continuó: «Por más que la quiera, en su momento ella fue lejana a mí. No te lo tomes personal, es parte del juego«.

Una vez que Jennifer conoció esta información, le respondió a la exparticipante: «Quiero decirte que te ves maravillosa. En realidad no me lo tomo personal. Tú sabes lo que pasó tiempo atrás, te molestaste, pero no fue nada mal. Nunca te olvides que la que te enseñó a hacer el mejor merengue y el postre de leche asada, fui yo».