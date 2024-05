Comparte

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) criticaron la agenda de seguridad que quiere sugerir el oficialismo durante el debate que se presentará en la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que en enero del año en curso y con 88 votos a favor, la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso clandestino a territorio chileno.

Precisamente, ese es uno de los proyectos que extrañan en la agenda de 32 iniciativas que este lunes acordaron priorizar los presidentes del Senado, José García Ruminot; de la Cámara Baja, Karol Cariola; y la ministra del Interior, Carolina Tohá, los diputados e integrantes de la comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton y Diego Schalper.

Para Andrés Longton, titular de la comisión de Seguridad, lo acordado “no representa a la bancada de Renovación Nacional”.

“Lo que el gobierno hizo es algo muy simple. Una vez operando con el veto de Apruebo Dignidad, incorporaron los proyectos que a ellos les parecía conveniente y los proyectos que la verdad no le producían ninguna dificultad al gobierno, dejando de lado los proyectos que son esenciales para la seguridad del país, que son prioritarios para la ciudadanía”, apuntó.

Y enumeró que estos son los proyectos como “tipificar como delito el ingreso ilegal de migrantes a nuestro país; modificar la ley de responsabilidad penal adolescente para endurecerla a raíz del incremento de delitos cometidos por menores de edad; y el proyecto que tipifica de mejor manera y endurece las sanciones para los homicidios, que son los delitos que se han cometido con mayor frecuencia e intensidad en los últimos dos años, teniendo las cifras más dramáticas en la historia de nuestro país”.

Las criticas desde RN en temas de Seguridad

Mismos proyectos que para el también integrante de la comisión de Seguridad, José Miguel Castro (RN), son “condiciones básicas o líneas rojas de proyectos que nosotros consideramos que deben estar”.

Asimismo, puntualizó que son temas en que el gobierno “no quiere avanzar, y estamos acostumbrados, como lo vimos en las Reglas del Uso de la Fuerza, que cuando a ellos no les gusta algún término o cómo está quedando el proyecto, simplemente le quitan la urgencia, o (…) vetan. Es por eso que no estaremos presentes en este acuerdo a menos que se incluyan como mínimo estos proyectos y no solamente los que le gustan al gobierno”.

Diego Schalper, en tanto, dijo que “vamos a colaborar para que los proyectos de seguridad salgan lo más pronto posible. Tenemos la convicción que esa es la prioridad ciudadana, pero el gobierno tiene que tener claro que al momento de colegislar en el Parlamento, vamos a hacer sentir la voz de las víctimas”

Y en ese sentido coincidió con Andrés Longton, en el sentido que es “una mala noticia que no se haya incorporado entre estos proyectos el proyecto que tipifica como delito el ingreso ilegal. Por lo tanto, el gobierno (que) tenga claro que vamos a cooperar, pero por supuesto, haciendo sentir la voz de las víctimas”.