Una inesperada aparición en TV fue la que tuvo la animadora de Canal 13 Tonka Tomicic, quien participó en el nuevo programa del comentarista deportivo, «Como Pedro por su casa«.

La situación se originó luego de que, de forma imprevista, Yamila Reyna se percatara de la presencia de Tomicic en la señal estatal TVN, donde se emite el espacio.

«Está la Tonka, que hermosa está», afirmó la trasandina, lo que originó una broma de Pedro Carcuro: «¿Viene a firmar contrato con TVN?«.

Momentos más tarde, Tomicic se unió al panel, quien en un inicio señaló que «yo no venía para esto», explicando luego por qué se encontraba en la estación de la competencia.

«Estábamos en los Premios Anatel 2023, un piso más arriba. Ahora están todos en el cóctel. Fue bonito, porque, por primera vez, entregaron premios a mujeres«, relató la animadora de Canal 13.

En la misma línea, sumó: «Por eso mi pinta, yo no ando así por la vida», aludiendo a su vestido plateado, bromeando luego con la pregunta que hizo Carcuro antes: «Cuando firme el contrato, vendré así. Yo me formé en este canal y tengo gratos recuerdos».

Finalmente, la animadora se despidió, enviando un llamativo mensaje: «Yo me voy, no quiero tener problemas. La tele está llena de suspicacias y no quiero que me metas el gol, Pedro. Mucho éxito a todos, qué bonito que hagan un programa acá. Que les vaya muy bien».