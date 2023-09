Comparte

Este domingo Francisca Maira se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano y luego de su encierro ha dado varias entrevistas.

En conversación con Publimetro, la joven se refirió a la relación que tenía con Raimundo Cerda fuera de Gran Hermano.

Al comienzo, dejó en claro que ellos se conocían hace aproximadamente dos años y que eran amigos.

Sin embargo, recalcó que sí tenían intimidad, pero que no era siempre, sino que de vez en cuando y que su vínculo nunca fue amoroso.

“Yo ya estuve con él afuera. Hace varios años que lo conozco, nunca he sentido nada por él ni él por mí. Siempre hubo este coqueteo, pero hasta ahí”, detalló.

Tras ello, comentó que la mayoría de las veces que se reunían era para conversar, ya que ella le hablaba sobre sus proyectos y negocios que tenía.

“Él siempre me admiraba mucho, porque me fui súper chiquitita de mi casa y he logrado muchas cosas a mi corta edad y él siempre me admiró mucho por eso”, aseguró.

Finalmente, recalcó que lo de ellos solo sería una amistad y que nunca ha habido algo en el plano sentimental.