Este domingo Francisca Maira se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano y luego de su encierro ha dado varias entrevistas.

En conversación con Publimetro, la joven se refirió al apodo que le pusieron los seguidores del reality que no les gustaba su actitud en “la casa más famosa del mundo”.

Recordemos que, los cibernautas se pusieron de acuerdo para llamarla “Fernanda”, con el fin de no hacerla “famosa” con su nombre real y así cuando abandonara la competencia no vería nada de ella en las redes.

Al respecto, la exconcursante aseguró que no le habría gustado, pero que no le interesa la opinión, ni los comentarios de quienes no la quieren.

“Hagan famosa a Fernanda. No los voy a leer, ni siquiera he cachado. No he leído nada, no me interesa”, aseguró.

Tras ello, agregó “yo solo me he preocupado de verme muy perra, pero el hate no me interesa. Son pura gente virtual que están gastando su tiempo en hablar de mí, pero eso me hace sentir súper bien”.

En la misma línea, enfatizó en que el nombre no le gustó, puesto que no siente representada.

Finalmente, comentó que ignorará todos los mensajes de odio y que solo leerá a quienes la mencionan por su nombre real.

“Hablen de Fernanda, porque yo me llamo Fran Maira, entonces si no hablan de Fran Maira, no soy yo”, remató.