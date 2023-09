Comparte

Tenso es el momento que se experimenta entre Coni y Raimundo, luego de que tuvieran múltiples encontrones, misma situación que se repitió el pasado lunes.

La nueva situación surgió luego de que Fran Maira, previo a abandonar el encierro tras ser eliminada, le enviara un mensaje a Raimundo.

«Rai, te espero en mi departamento«, le expresó con bastante sensualidad, previo a despedirse.

Estas palabras generaron una inmediata reacción de Constanza Capelli, quien lo miró y le dijo: «Mentiroso«.

La tensa discusión

Recordemos que hace unos días lo encaró tras enterarse de que conocía a Fran previo a ingresar al encierro.

Frente al nuevo alegato de Coni, Raimundo respondió: «Si hubiera sido tan mentiroso, me hubiera ido», señaló, mientras que Capelli volvió al ataque: «¿Te defines por la gente? Mira tu cara, te cambió toda la actitud«.

«Mi personalidad sigue igual, no me vas a romper, no me vas a hacer mostrar una persona que no soy«, repasó el hombre, que luego afirmó: «He combatido con minas como tú, y no me vas a ganar (…) Me hiciste sentir como el pi…«.