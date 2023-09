Comparte

¡Quedan pocas horas para su regreso! Así es, porque Bruno Mars vuelve a Chile con su concierto y Tour 2023.

El cantante estadounidense se presentará este miércoles 6 de septiembre en el Estadio Monumental, en un esperado y anhelado regreso del artista a territorio nacional tras seis años de la última vez en el país.

El intérprete de «Just The Way You Are», «Locked out of Heaven» y 24K Magic» llegará con sus principales éxitos hasta el recinto ubicado en Macul, ubicado en la Región Metropolitana.

Cabe destacar que Mars alcanza miles de millones de reproducciones en Spotify de sus principales álbumes, que lo han llevado a lo más alto de la escena internacional.

Horarios para el concierto

Por ello, DG Medios entregó una serie de elementos importantes a considerar para los miles de asistentes al show.

Entre ellos, destaca la apertura de puertas, que se realizará a las 16:00 horas.

En tanto, la cantante nacional Soulfia será la encargada de abrir los fuegos como la telonera.

Finalmente, el inicio del show de Bruno Mars está programado para las 21:00 horas, aunque con horarios sujetos a modificación.

Mapa accesos

Sobre los accesos, hay tres puntos relevantes:

Control de ticket: en estos puntos pedirán tu ticket para hacer el ingreso

en estos puntos pedirán tu ticket para hacer el ingreso Acceso recinto: acceso principal, dependiendo del acceso a tu localidad que se detalla de la siguiente manera

DG Medios

Finalmente, las calles cortadas están marcadas con color rojo y estarán únicamente disponibles para acceso peatonal

Elementos prohibidos y permitidos

Sobre los elementos prohibidos, se encuentran:

Botellas de plástico, vidrio o metal

Alimentos y bebestibles

Cámaras con lentes intercambiables

Aerosoles

Punteros laser

Selfie sticks

Finalmente, los elementos permitidos son:

Bolsos y mochilas

Carteles

Bolsa botellas

Bloqueador solar

Baterías portátiles

Capas de agua

Tapones de oído

Cosméticos