Luego de toda la polémica al interior de Gran Hermano, el hermano de Raimundo Cerda, José Manuel, dio su opinión a través de las redes sociales.

Todo esto, porque el fin de semana la participante se enteró que Rai, con quien tenía una relación más cercana, se conocía hace más de dos años con Fran Maira y además, se frecuentaban bastante seguido, lo que provocó su absoluta desconfianza.

A raíz de ello, la participante se descolocó e insultó con duras palabras a su compañero, lo cual no fue muy bien visto de parte de los televidentes del reality.

En ese sentido, el hermano Rai comenzó diciendo lo siguiente en una transmisión en vivo de TikTok:

“Por lo que he visto en el reality, había una conexión súper genuina entre los dos, entre los tres, incluyendo a la ‘Pincoya’”.

Tras ello, aseguró que si hubiese estado Francisco Arenas, más conocido como “Papá Lulo” también se habrían llevado muy bien.

Sin embargo, luego de lo del fin de semana sostuvo que será difícil que todo vuelva a ser como antes, puesto que las acciones de Cony fueron desmedidas.

“No es decir ‘ah, ya, fue un descontrol nomás, lo olvido’ (…) tiene sus tiempos para perdonar, pensar… y las palabras pesan, pesan mucho; o sea, no lo trató de ‘tonto’ ni de ‘hueón’, hasta por ahí salimos nosotros, la familia”, sentenció.

“Entonces encuentro que, por ahí, mi comadre anduvo metiendo la pata un poco”, agregó.

Luego, recalcó que él no va a juzgar a nadie “yo no voy a juzgar a una persona por un enojo en un reality (…) encuentro que hay que conocerla afuera, ver cómo es afuera”.

Finalmente, aclaró que no apoya la actitud de la participante «se me cayó (…) independiente de eso, no soy quién para juzgarla sin conocerla”.