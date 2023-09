Comparte

Sin duda en el último tiempo los realities han sido el tema de conversación en los paneles de espectáculo y en Me Late revelaron que uno de ellos fue contactado para ingresar al espacio de Canal 13, “Tierra Brava”.

En ese sentido, Sergio Rojas comentó que lo llamaron para que participara en el espacio de Canal 13, sin embargo, por razones externas debió negarse y dar un paso al costado.

Según sus palabras, todo se trataría de su madre, puesto que a ella no le gustaría verlo expuesto en ese formato.

“El principal pero tenía que ver con mi mamá, que desde el día 1 le dio mucho dolor de guata, porque ella obviamente me conoce”, comenzó diciendo.

Tras ello, agregó “creo que a estas alturas es innecesario. Y la plata si bien era importante, tampoco es que me iba a forrar en la vida”.

Luego, Luis Sandoval entre risas le dijo “nunca más te llamaron”.

Frente a ello, Rojas explicó que lo contactar por teléfono y que le dieron el monto en ese momento

“¿Sabes cómo me contactaron? como no contesto teléfonos desconocidos, una niña que trabaja contigo en las redes sociales, ella me dijo ‘por favor, contéstale, porque te están llamando’”, cerró.