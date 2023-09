Comparte

En los últimos días, varios concursantes de Gran Hermano han hecho saber que ya estarían muy cansados del encierro y sin ánimos de seguir en la competencia.

Según lo que se pudo ver en la transmisión de este miércoles, uno de ellos es Hans Valdés, quien les contó a sus compañeros de pieza, Jorge y Alessia, que estaría llegando a su límite.

“Ya siento que estoy en mi límite”, comentó Hans, a lo que el Mister Chile le respondió “entonces, lo mejor hermano es dar un paso al costado”.

“Lo que tenga que ser no más, pero ya seguir aguantando, no creo”, agregó el jugador de 18 años.

Tras ello, comentó que la gente posiblemente lo podría eliminar esta semana, ya que no quería irse por la puerta de atrás.

“No quiero que me vean mal tampoco, o sea ya me están viendo mal, pero más allá no sé qué ganaría con estar acá”, agregó.

Luego, se refirió a todos los meses que ha estado en “la casa más famosa del mundo” y dijo “he luchado, he llegado hasta acá, he llegado lejos, pero ya más allá, ¿qué he ganado?, si la plata qué más… siento que ya logré lo que tenía que lograr”.

“Tienes 18 años, ya hiciste lo que tenías que hacer, ganaste tu plata y ya está. Cuando tienes la corazonada, lo único que tienes que hacer es pensar en ti, para qué alargar y que tu familia te siga viendo así”, le aconsejó su compañero.

Finalmente, Hans escuchó las palabras de su amigo de encierro y no dejó en claro si hablaría con Gran Hermano sobre su situación o si seguiría esforzándose en la competencia.