A pocos días que comience a emitirse el nuevo reality de Canal 13, Tierra Brava, se dio a conocer que la producción habría apostado por el fichaje de último minuto de un reconocido exfutbolista.

La noticia fue filtrada por Infama, desde donde señalaron que se habría llegado a un acuerdo con el exprofesional, pero «aún faltarían unas semanas para que entre».

Pero, ¿quién es el futbolista que estría por ingresar a Tierra Brava?

Se trataría del hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, Nicolás Solabarrieta, quien anunció su retiro el pasado 5 de septiembre, tras su última estancia en el Seravezza Pozzi de la cuarta división de italiana.

“Retirarme fue una decisión difícil. A través de los años me pasaron un montón de cosas, pero no quiero hablar mal de nadie, lo que sí puedo decir que mi carrera estuvo marcada un poco por el prejuicio. Se me cerraron puertas por ser yo, por ser hijo de”, señaló al momento de anunciar su retiro.

Nicolás Solabarrieta hizo las divisiones inferiores en la Universidad Católica, luego tuvo pasos por el fútbol universitario de Estados Unidos para, posteriormente, ser fichado en Tacuarembó de Uruguay; Palestino, Deportes Recoleta y Lautaro de Buin, en Chile; y Seravezza Pozzi, de Italia.

Fue campeón de la segunda división profesional en 2021 con Deportes Recoleta, club donde disputó 12 partidos, sin marcar ningún gol.