El volante chileno Arturo Vidal asistió al Estadio Monumental para ver la goleada de Colo-Colo sobre Cobresal y tras el partido manifestó su deseo de volver a vestir la camiseta del cacique.

“Maravilloso, esta es mi casa. Claro que me dan ganas de volver, ver a la gente así, el cariño que se siente, los compañeros acá… no, maravilloso. Siempre lo he dicho, si se da la posibilidad no voy a dudar en venir”, dijo a la salida del estadio.

“No hay plazo, no miro al futuro. Voy paso a paso. Claramente me gustaría volver a mi casa, pero el tiempo lo dirá. Yo ahora sigo mi recuperación para volver (a jugar) de la mejor forma y ahí ver lo que viene”, añadió.

“Sería feo proyectarme porque tengo contrato con Paranaense hasta diciembre. Estoy en un proceso de recuperación, mi equipo me sigue todavía, me está mirando mucho. Hablar de lo que viene más adelante es pasarlos a llevar”, agregó Vidal.

Por último, el King tuvo palabras para su recuperación tras someterse a una cirugía a los meniscos. “Va bien. Ya llevo casi ocho o nueve días. La rodilla va reaccionando bien, tengo harto tiempo y voy a tratar de recuperarme como nunca. Voy a seguir los plazos del doctor para poder alargar mi carrera, ojalá cuatro o cinco años más”, cerró.