El periodista de CHV Roberto Cox, por bastante tiempo, se ha estado preparando para dar un nuevo paso en una arista completamente distinta, algo alejado de sus funciones como conductor de un noticiario.

Esto, porque el comunicador debutará como DJ de música electrónica, lo cual hará en el Club Amanda de la comuna de Vitacura, bajo el seudónimo de «Robert Cox«.

Cox conversó con el medio The Clinic, donde entregó detalles de este interés en el mundo de la música.

«Empecé a ir a fiestas electrónicas este verano cuando fui a Brasil con dos amigos y después empecé a frecuentar el círculo electrónico en Chile, que es gigantesco. Un día un colega vino al estudio y me dice ‘oye, ¿no te interesa conocer a la gente de Casa Sonido?’, que es una escuela de DJs que hay en Providencia», inició comentando.

Luego continuó y señaló que si bien no tenía como objetivo mezclar, «un día vino, me llevó y me presentó a los profesores. Cuando era adolescente yo ponía música en fiestas, pero de forma muy amateur y ahora dije ‘bueno, tengo el tiempo, voy a probar'».

«Va a ser un evento bastante íntimo»

Fue así como poco a poco se entusiasmó con este pasatiempo. «Me quedó gustando, aproveché un CyberDay para comprarme una mesa mezcladora a buen precio, empecé a ensayar en casa y así fue tomando color esta nueva faceta», reveló.

Por último, aseguró que se encuentra tranquilo frente a su próximo debut: «Va a ser un evento bastante íntimo, porque la mayoría de las personas que van a estar en la sala son amigos, conocidos, colegas periodistas, es gente que va con la buena onda y a apoyar. Tengo mucho que aprender. Espero que sea una jornada tranquila, sin mayores errores y nada, que la gente la pase bien».