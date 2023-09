Comparte

En el último episodio de “El Purgatorio” participaron como invitados Arturo Longton y Angélica Sepúlveda, quienes debieron contestar por algunos pecados cometidos.

En la instancia del “Muro de los lamentos”, la chica reality le preguntó directamente a Longton si es que iba a ingresar a Tierra Brava y él contestó de manera confusa.

Esto, porque se limitó a responder “no lo sé” y luego, debió contar la razón sobre su renuncia a su puesto como panelista en Gran Hermano, puesto que se especuló que lo habría abandonado para encerrarse en el nuevo reality de Canal 13.

“Yo nunca me sentí tan cómodo en el rol que tenía, tenía poco espacio para hablar, no era yo, estaba perdiendo un poco la chispa”, comenzó explicando.

Tras ello, enfatizó en que tenía muy buena relación con sus compañeros de trabajo y que lo trataban muy bien en el programa.

Sin embargo, expuso que recibió muchos mensajes de odio y hasta aproximadamente 10 amenazas de muerte, porque opinaba de forma muy impopular.

“Defendía a los que nadie quería”, comentó.

En la misma línea, detalló “el tema fue que la exposición que estaba teniendo como panelista no ameritaba las amenazas que estaba recibiendo en las redes sociales”.

“Soy un simple panelista y me voy a exponer a esto, me voy”, comentó.

Finalmente, reveló que todo este hostigamiento lo llevó a sentirse muy mal y tomar esta decisión de dejar su labor en la producción de Chilevisión.

“Me puse a llorar de lo mal, me dio como una crisis de angustia (…) no estaba bien, me tengo que ir”, cerró.