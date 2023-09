Comparte

Este viernes, José Miguel Viñuela participará como invitado en “Podemos Hablar” y hablará sobre diferentes episodios de su vida.

En ese sentido, uno de los temas que tocará será su salud mental y las complicaciones que ha tenido que sobrellevar.

“Yo entre los 6 y 8 años, o más, entre los 6 y 12, muchas veces me despertaba gritando en la noche de desesperación, teniéndole terror a la muerte. Gritaba en la noche, gritaba de desesperación y se me aceleraba mucho el corazón”, comenzó diciendo.

Tras ello, agregó “en mi casa todos dormían, nunca desperté a nadie, nunca nadie me prendió la luz y me dijo “oye ¿te pasa algo? No se dio. Y yo siempre pensaba que yo le tenía un terror a la muerte”.

En la misma línea, recordó un difícil momento que vivió a sus 34 años en televisión, donde le dio una crisis de pánico y no fue capaz de leer una pregunta.

“La pregunta salía escrita en la pantalla, yo solo la tenía que leer, y me vino una crisis de pánico tan grande que no fui capaz de leer la pregunta”, detalló.

“Me vino como una angustia, se me aceleró el corazón, se me secó la boca. Me acuerdo que salí de cámara y me fui al camarín, y todos así: ‘¿Qué te pasó?’”, detalló.

“Dije: ‘Hue… no sé qué me pasó, me está tiritando el corazón, no pude leer la pregunta’. Por supuesto que lo primero que uno piensa es ‘debo tener un tumor en la cabeza’. Ahí empieza la persecución, este pánico”, añadió.

Luego, comentó que fue a ver a un neuropsiquiatra para ver lo que le había pasado y que se tuvo que someter a una serie de exámenes.

En ese sentido, reveló lo que le dijo el especialista “hay que entender que el estrés es la consecuencia de algo que tú ya traes, me dijo, tú traes una crisis de ansiedad generalizada. Me hizo un test y todas las preguntas dieron con eso”.

Finalmente, comentó que se medicó por la salud mental a sus 34 años y que antes, nunca había tomado algún ansiolítico.

“Recién a los 34 años me medicaron por primera vez. Nunca había tomado un ansiolítico. Miro para atrás, sí me acuerdo cómo era yo en el colegio cuando era chico, era insoportable, que no había cómo frenarme, era hiperventilado”, cerró.