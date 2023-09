Comparte

Luego de 13 años en la radio FMDos, confirmaron la salida de Lorena Capetillo, quien acompañaba a los auditores con su programa “Dedicados”.

Cabe destacar que, la actriz se lució en su espacio entrevistando a varios artistas de talla internacional, como por ejemplo, Mon Laferte, Alejandro Sanz, Ed Sheeran y Chayanne.

“Han sido hermosos, llenos de amor, de aprendizajes, de mucho esfuerzo…”, expresó la locutora.

Tras ello, recordó algunas de sus experiencias hablando con artistas y sostuvo lo siguiente:

“La que más nervios me dio fue Vicentico, porque me habían dicho que él era una persona muy huraña y como muy complicado de entrevistar y me habían asustado mucho…”.

“Pero, fue la mejor sorpresa que me pude haber llevado en la vida porque es súper liviano, súper cercano. No conozco a un Vicentico pesado cachai, pero estaba súper asustada, con él”, agregó.

Luego, continuó “Jason Mraz, también muy simpático como artista internacional y fue una entrevista bilingüe. Muy, muy buena onda y Alejandro Sanz como de una sencillez única”.

En la misma línea, se refirió a su salida de una forma bastante emotiva “la verdad es que son unas honestas gracias porque este es un trabajo diario donde uno se involucra con las historias de las personas, realmente te cuentan su vida. Abren tu corazón desde un espacio anónimo”.

“Buscan la compañía, yo simplemente les agradezco la posibilidad de haber estado en conexión durante todo este tiempo”, agradeció.

Finalmente, siguió con sus agradecimientos y recalcó que no se cierra la posibilidad de volver a trabajar en una estación radial.

“Que viva el amor, que viva la vida, que viva la música, que nos seguiremos encontrando. Por supuesto este es el cierre de una época, de una etapa súper bonita de mi vida, que no quiere decir que nunca más voy a volver a hacer radio. Uno nunca sabe, la vida es súper cíclica… y que nos vamos a volver a encontrar”, cerró.