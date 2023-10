Comparte

Los últimos días de Gran Hermano estuvieron marcados por una fuerte pelea entre Jennifer ‘Pincoya’ y Constanza Capelli, amigas y rostros icónicos del «Team Lulo«.

Sin embargo, la amistad habría llegado a su fin. O al menos eso demostró la bailarina, quien tras un confuso incidente en una fiesta que realizaron, pidió la expulsión de su compañera, o ella renunciaría.

«Pasó algo indiscutible en la fiesta, esta mujer me empuja, así que quiero saber qué va a pasar, o se va ella o me voy yo, no me importa nada«, fue parte de lo que expresó Constanza, mostrándose bastante alterada.

Si bien los días siguientes se mostraron pocos hechos tras lo ocurrido, el pasado domingo en la jornada de eliminación, repasaron el conflicto completo.

La decisión de Gran Hermano

En este sentido, en el último episodio, Diana Bolocco y Julio César Rodríguez revelaron la decisión de GH respecto a la expulsión de Jennifer, que solicitó Constanza.

Tras esto, la bailarina fue llamada al zoom, en donde conversó en privado con JC Rodríguez y Diana Bolocco.

«El conflicto partió por algo muy pequeño, que yo me empecé a sentir mal, a tener mucha ansiedad, mucha angustia y por eso le dije a Pincoya que me sentía de mal humor», inició comentando.

Luego añadió: «Después me sentí más tranquila para ir a la fiesta y vi varias cosas que me dolieron, sentí el aislamiento y distancia de Pincoya y Francisco cuando los necesitaba más que nunca«.

«El mismo día renuncié dos veces y sentí que estaba en un momento de mucha angustia. Vi a Pincoya recomponiendo las cosas con Francisca y Sebastián y me dolió mucho, que tenga esa energía con gente que ha hecho mucho daño», afirmó luego.

Por último, manifestó que si bien se sintió atacada físicamente, cuando se encontraba más tranquila le señaló a Gran Hermano que esto no fue así.

Julio César Rodríguez abrió el sobre rojo que tenía en su mano, donde se definía el futuro de Jennifer ‘Pincoya’ en Gran Hermano, revelando que continuaría en la casa, ya que no se determinó agresión.