Alerta generó la influencer Naya Fácil, luego de que a través de Instagram preocupara a sus fanáticos, tras hablar de un delicado momento personal que estaría experimentando.

Esto, debido a que relató que ya no «aguanto más», tras sentir un «vacio en su corazón», tras experimentar temas internos.

«Ojalá de verdad si existes allá arriba me ayudes con este vacío que siento en mi corazón«, expresó en una publicación que compartió.

Luego, tras las consultas de sus fanáticos, les señaló que no se preocuparan. «Ya me conocen como soy, antes pasaba así. Creo que hace mucho tiempo no me desahogaba, traté y traté… y bueno, es lo que pude hacer«, manifestó.

«Le pedí ayuda a Dios, que por favor no me abandone»

«Yo sé lo que me falta, pero es imposible tenerlo, por eso me daba pena, porque nunca lo voy a tener… Eso que me falta para completar, ese pedazo», manifestó al borde del llanto.

Tras esto, prosiguió: «Como sé que eso que me falta para sentirme plena, nunca lo voy a tener, ya no lo tuve, y no es algo material, ya no fue«, señalando que no tiene deseos ni de levantarse.

Por último, manifestó: «En ese momento le pedí ayuda a Dios, y le pedí que por favor no me abandone, porque esos momentos me hacen pensar cosas súper malas, así como de no querer estar más acá, a ese nivel. Es tan triste saber de algo que nunca vas a tener«.