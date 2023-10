Comparte

Un grupo de sujetos lanzaron tres bombas molotov al interior de una casa en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes, lo que quedó registrado por cámaras de seguridad.

Fueron cuatro hombres, quienes llegaron en bicicleta hasta la intersección de las calles Las Tinajas con Del Rey para atacar el domicilio.

«Se escuchó un ruido muy fuerte, como que algo rodó. Pensé que andaba alguien con linterna, pero pasaron unos segundos y se empezó a quemar«, afirmó la víctima del hecho.

Para apagar las llamas utilizó una manguera y luego llamó a Bomberos.

“No tengo idea por qué se pudo haber generado el tema porque nosotros tratamos de siempre estar unido con los vecinos, ayudarnos en lo que sea. (…) No tengo ninguna amenaza de ningún tipo y tampoco tengo en mi mente haber hecho algún daño a alguien para recibir una ataque de este estilo”, agregó en conversación con Chilevisión.

“Yo creo que se equivocaron, no se me ocurre… No me cabe en al cabeza qué pudo haber hecho alguien para hacer este tipo de siniestro o de atentado por decirlo de alguna forma. Que te tiren una molotov a la casa está sobrepasando cualquier cosa, no se me ocurre qué más puede pasar”, señaló.

La Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias del caso.